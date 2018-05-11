Дацюк: в Америке написали, что я не старею на русском газе? Да, дайте мне газа

Капитан сборной России Павел Дацюк прокомментировал поражение от команды Чехии (3:4 ОТ) в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года по хоккею, которое стало первым для команды Ильи Воробьёва.

«Крейчи и Пастрняк очень хорошо влились, они пока возбуждены тем, что приехали. Очень хорошая была игра со стороны двух команд. Очень много было ошибок у обеих команд. Надо их исправлять. Обе команды хотят пройти дальше.

После перестановки в звеньях игра нашей тройки улучшилась? Здесь нет задачи, чтобы какое-то звено играло, а чтобы команда играла на результат. Тренер делает какие-то изменения, это всегда идёт лучше для команды.

Североамериканские СМИ заметили, что я не старею на российском газе? А, да, спасибо. Дайте мне газа! На самом деле, когда в команде достаточно молодых игроков, которые каждую смену хотят доказать, ты стремишься за ними. Сошников очень хорошо влился, его первая игра. Он сразу стал выполнять тяжёлую работу. Замечательно, что он был готов к этой работе и сразу влился.

Есть ли осадок от поражения? Это хоккей, понятно, что остаётся осадок после ошибок, которых мы сегодня много допускали. Надо исправлять ошибки», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.