Яндач: Крейчи и Пастрняк поспали три часа и решили, что будут играть

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач оценил вклад нападающих Давида Крейчи и Давида Пастрняка в победу над сборной России (4:3 ОТ) в рамках группового этапа чемпионата мира.

«Мы ждали их решения: смогут ли они выйти на игру или нет. Ребята только утром вышли из самолёта. Играть с Россией – их решение. Перед игрой они поспали три часа и приняли решение, что хотят играть и помогать сборной. Это совершенно разные игры: до их приезда и после. Первое звено у нас забило все голы. Благодаря им мы сегодня выиграли матч», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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