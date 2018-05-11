Видеоитоги матча Россия — Чехия с Дмитрием Ерыкаловым

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов подводит итоги очередного матча сборной России по хоккею на чемпионате мира–2018 в социальной сети «ВКонтакте».



Напомним, сборная России потерпела поражение от команды Чехии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, игра закончилась со счётом 3:4 ОТ.



В составе сборной России заброшенными шайбами сумели отметиться Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов. У чешской национальной команды голы на свой счёт записали Дмитрий Яшкин, Давид Крейчи и Давид Пастрняк, оформивший дубль.

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