И. Воробьёв — о Крейчи и Пастрняке: их игра — плюс для понимания, куда двигаться

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв прокомментировал поражение от команды Чехии (3:4 ОТ) в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года по хоккею, которое стало первым для его команды на турнире.

«Соперник показал быстрый и мощный хоккей. У чехов хорошая команда. Мы говорили ребятам об этом, но поначалу слишком много уважения показывали к сопернику. Второй и третий период были неплохие. Появление Пастрняка и Крейчи стало плюсом для понимания, куда двигаться? Для понимания в принципе да, но нас интересует наша игра.

Наложить звенья? Вы же понимаете, что если они хозяева, то у меня нет возможности наложить звенья. Мы пытались что-то поменять, у нас в плане были два звена, но последняя рука была у тренеров чехов – о чём мы говорим», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.