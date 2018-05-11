Россия — Чехия: Крейчи завершил матч с полезностью «+4», Пастрняк — «+3»

Сборная России потерпела поражение от команды Чехии на чемпионате мира по хоккею–2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ.

В составе чешской команды сразу семь очков на двоих набрали нападающие «Бостон Брюинз» Давид Крейчи (1+3) и Давид Пастрняк (2+1). Крейчи присутствовал на льду при всех шайбах чешской команды и завершил игру с показателем полезности «+4», его одноклубник заработал «+3».

Отметим, оба форварда прибыли в Данию только сегодня утром и не сумели выспаться при перелёте. Их участие в матче до последнего было под вопросом, но после небольшого сна игроки выразили готовность к матчу.