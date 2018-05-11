Третьяк: у игроков России не было задания играть против Крейчи и Пастрняка

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги проигранного матча сборной России с командой Чехии на ЧМ-2018 (3:4 ОТ).



«Очень солидная игра с двух сторон, но больше повезло чехам. Невероятный они такой гол забили в овертайме. Что поделаешь, есть над чем работать. Все равно видно, что потенциал хороший у команды, хоть и есть ошибки. Пастрняк и Крейчи, пусть они и только с самолета, показали класс сегодня. Не было задания против них играть, мы играли против всей сборной Чехии. Надо было самим более корректно играть в обороне», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».