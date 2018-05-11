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Россия — Чехия — 3:4 ОТ. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Россия — Чехия — 3:4 ОТ. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России потерпела поражение от команды Чехии на чемпионате мира по хоккею–2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4 ОТ.

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В составе сборной России заброшенными шайбами сумели отметиться Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов. У чешской национальной команды голы на свой счёт записали Дмитрий Яшкин, Давид Крейчи и Давид Пастрняк, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

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