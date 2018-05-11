«Виннипег» разгромил «Нэшвилл» и вышел в финал конференции

В седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на домашней площадке принимал «Виннипег Джетс» и уступил — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2). «Джетс» со счётом 4-2 выиграли серию и вышли в финал конференции.

Лучшим игроком в составе победителей стал голкипер Коннор Хеллебайк, отразивший 26 бросков из 37. Три балла за результативность записал на свой счёт Пол Штястны (2+1). Дубль в составе «Виннипега» также на счету Марка Шайфли. Защитник Пи Кей Суббэн забил единственный гол «Предаторз» в матче.

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 9 минут 41 секунду, заблокировал бросок и совершил 3 силовых приёма.