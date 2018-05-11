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«Виннипег» разгромил «Нэшвилл» и вышел в финал конференции

«Виннипег» разгромил «Нэшвилл» и вышел в финал конференции
Хоккей / НХЛ

В седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции «Нэшвилл Предаторз» на домашней площадке принимал «Виннипег Джетс» и уступил — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2). «Джетс» со счётом 4-2 выиграли серию и вышли в финал конференции.

Лучшим игроком в составе победителей стал голкипер Коннор Хеллебайк, отразивший 26 бросков из 37. Три балла за результативность записал на свой счёт Пол Штястны (2+1). Дубль в составе «Виннипега» также на счету Марка Шайфли. Защитник Пи Кей Суббэн забил единственный гол «Предаторз» в матче.

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 9 минут 41 секунду, заблокировал бросок и совершил 3 силовых приёма.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 7-й матч
11 мая 2018, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1 : 5
1:2, 0:1, 0:2
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Майерс (Элерс, Штястны) – 08:41 (5x5), 0:2 – Штястны (Танев, Шьяро) – 10:47 (5x5), 1:2 – Суббэн (Джохансен, Форсберг) – 15:54 (5x4), 1:3 – Шайфли (Уилер, Коннор) – 37:50 (5x5), 1:4 – Штястны (Лайне, Бафлин) – 51:59 (5x4), 1:5 – Шайфли (Коннор, Уилер) – 57:27 (en)
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