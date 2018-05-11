Стали известны полуфинальные пары розыгрыша Кубка Стэнли

В седьмом матче полуфинальной серии Западной конференции «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 5:1. Благодаря этому результату подопечные Пола Мориса обеспечили себе выход в финал Западной конференции. Следующим соперником «Джетс» будет «Вегас Голден Найтс», который в шести матчах оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс» (4-2).

Ранее выход в третий раунд плей-офф себе гарантировали «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Эти команды поспорят между собой за звание лучшей команды Восточной конференции.

Финальные матчи конференций стартуют 12 мая.