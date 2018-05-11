Пастрняк: Чехии не стоит останавливаться после победы над сборной России

Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк поделился впечатлениями от победы своей сборной над российской командой (4:3 ОТ).

«В первом периоде мы были лучше. Нам удалось вернутся в игру после пропущенного быстрого гола. Во втором отрезке матча русские доставили нам достаточно проблем, но нам снова удалось перевернуть игру. На мой взгляд, мы одержали заслуженную победу.

Я не ожидал, что выйду на лёд в этом матче. Может быть поэтому, мне с Крейчи удалось так хорошо сыграть. Ноги хорошо двигались — на удивление. Я был не в лучших кондициях, потому что ничего не делал четыре дня. Всё хорошо, теперь мне нужно отдохнуть.

Гол в овертайме? Я уже подустал к тому моменту. Не удалось переиграть вратаря, но защитник оказался на линии ворот — вот я и решил попробовать забросить от него.

Очень рад победе, но это лишь один матч. Мы здесь для того, чтобы успешно выступить на турнире в целом. Сборной Чехии не стоит останавливаться», — цитирует Пастрняка Hokej.cz.

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