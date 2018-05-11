Сошников: последний гол пропустили такой, необязательный — сменились неудачно

Нападающий сборной России Никита Сошников прокомментировал поражение от команды Чехии (3:4 ОТ) в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года по хоккею, которое стало первым для команды Ильи Воробьёва. Эта игра стала дебютной для Сошникова на мировом первенстве.

«Как прошёл матч для меня лично? Неплохо прошёл. Считаю, что хорошо влился с первой смены, создал пару острых моментов. Игра была вязкая, в третьем периоде уже тяжело было что-то создать. Не могу сказать, что команды подсели в третьем периоде, просто никто не хотел пропустить и закончить игру без очков. Первый раз на лёд меня выпустили в середине первого периода. Всегда стараешься добавить энергии и скорости в то звено, в котором выходишь.

Сегодня мы сыграли здорово, да и гол последний пропустили такой, необязательный — сменились неудачно. Конечно, надо было свои моменты реализовывать — пустые ворота, добивания. Хладнокровнее надо играть в таких случаях», — цитирует Сошникова пресс-служба Федерации хоккея России.