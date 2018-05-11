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В «Нэшвилле» произошла самая ранняя замена вратаря в истории 7-х матчей плей-офф

В «Нэшвилле» произошла самая ранняя замена вратаря в истории 7-х матчей плей-офф
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне был заменён на 11-й минуте седьмого матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (1:5, 3-4).

Это произошло после того, как финский вратарь пропустил две шайбы за 126 секунд – от Тайлера Майерса и Пола Штястны. Счёт в матче стал 0:2, при этом Ринне пропустил первую шайбу, когда бросок выполнялся из-за линии ворот.

В игру вошёл Юусе Сарос. Эта замена вратаря стала самой ранней за всю историю седьмых матчей плей-офф НХЛ. В итоге Ринне отразил 5 бросков из 7, Сарос – 14 из 17.

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