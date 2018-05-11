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Ринне — о 2 голах за 11 минут: чувствую себя ужасно, я подвёл «Нэшвилл»

Ринне — о 2 голах за 11 минут: чувствую себя ужасно, я подвёл «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне прокомментировал поражение от «Виннипег Джетс» (1:5) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3-4). Финский вратарь пропустил 2 шайбы за 11 минут и был заменён на Юусо Сароса.

«Я чувствую большую ответственность за этот результат. Увы, мы закончили слишком рано, это крайне тяжело принять. Не могу понять, что произошло, почему так случилось. Вроде бы чувствовал себя хорошо, никаких травм не было, я совершенно здоров. Но в плей-офф играл как на американских горках — сплошные взлёты и падения. Хуже всего, что это произошло в самый решающий момент. Ужасное чувство. Я подвёл своих партнёров», — цитирует Ринне официальный сайт НХЛ.

Видео пропущенных шайб Ринне можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.

В «Нэшвилле» произошла самая ранняя замена вратаря в истории 7-х матчей плей-офф
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