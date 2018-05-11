Стали известны три главные звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф, определив тройку главных звёзд, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим игроком стал нападающий «Виннипег Джетс» Пол Штястны, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:1, 4-3).

Второй звездой признан форвард «Виннипега» Марк Шайфли, оформивший дубль в игре с «Нэшвиллом» (5:1).

Замкнул тройку лучших ещё один нападающий «реактивщиков» Николай Элерс, отметившийся голевой передачей.