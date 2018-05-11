Победитель регулярного чемпионата не выиграл Кубок Стэнли в пятом сезоне подряд

Ставший победителем регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии второго раунда, уступив «Виннипег Джетс» (3-4).

Таким образом, обладатель «Президентс Трофи» не может выиграть Кубок Стэнли уже в пятом сезоне подряд. За это время лучший клуб «регулярки» четырежды вылетал во втором раунде («Бостон Брюинз» в 2014 году, «Вашингтон Кэпиталз» – в 2016 и 2017, «Нэшвилл» – в 2018) и один раз в финале конференции («Нью-Йорк Рейнджерс» в 2015 году).

В последний раз выиграть оба титула в один год удалось «Чикаго Блэкхоукс» в 2013 году. Если же брать только полные сезоны (сезон-2012/13 был сокращённым из-за локаута), то последним клубом, сделавшим дубль, был «Детройт Ред Уингз» в сезоне-2007/08.