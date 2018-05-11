Суббэн: кто сейчас винит Ринне или критикует его, просто не знает хоккей

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прокомментировал игру голкипера команды Пекки Ринне в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (1:5, 3-4). Финский вратарь пропустил 2 шайбы за 10 минут 47 секунд и был заменён на Юусо Сароса.

«Все те, кто сейчас винит Пекку Ринне или критикует его, просто не знают хоккей. И без разницы, играли они в него когда-нибудь или нет. Ринне — краеугольный камень нашей команды», — цитирует Суббэна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.