Ернкрок не сыграет на ЧМ-2018, Форсберг и Арвидссон ещё не приняли решения

После поражения «Нэшвилл Предаторз» в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Виннипег Джетс» (1:5, 3-4) ряд шведских игроков стали доступны для участия в чемпионате мира 2018 года по хоккею.

Совершенно точно не сыграет за сборную Швеции нападающий Калле Ернкрок, который выступал в плей-офф с повреждением.

«Сыграть на ЧМ? Это было бы почти невозможно, я играл на обезболивающих весь Кубок Стэнли, так что это не лучшая идея», — цитирует Ернкрока svt.se.

Защитник Маттиас Экхольм, а также нападающие Виктор Арвидссон и Филип Форсберг примут окончательное решение позднее.

«Ещё не думали о сборной, но обязательно сделаем это позже», — сказали Арвидссон и Фосрберг.