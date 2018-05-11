О'Райлли: Макдэвид с шайбой катится быстрее, чем без неё, у меня нет объяснения

Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли восхитился игрой капитана команды Коннора Макдэвида во встрече со сборной Норвегии (5:0) в рамках группового этапа чемпионата мира 2018 года по хоккею. 21-летний форвард отметился эффектным хет-триком.

«Игра Коннора была похожа на то, что он делает с остальными игроками, когда мы находимся в НХЛ. Он очень быстрый игрок, и порой кажется, что Макдэвид с шайбой катится быстрее, чем без неё. Я не знаю, как это можно объяснить», — цитирует О'Райлли официальный сайт Международной федерации хоккея.

Голы Макдэвида можно посмотреть на «Чемпионате».