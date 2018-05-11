Макдэвид: сборная Канады становится всё лучше по ходу чемпионата мира

Капитан сборной Канады Коннор Макдэвид прокомментировал разгромную победу над командой Норвегии (5:0) в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года по хоккею.

«Команда провела отличный матч. Мы вышли на лёд и сделали то, что должны были сделать. Мы становимся всё лучше по мере того, как чемпионат мира набирает обороты. Мировое первенство — это скоротечный турнир, поэтому здесь важна каждая игра. Нужно брать очки там, где только возможно. Сегодня нам это удалось. Продолжаем турнир, готовимся к следующему сопернику — сборной Финляндии», — цитирует Макдэвида официальный сайт IIHF.