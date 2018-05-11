Зюзин — о ЧМ-2018: Пастрняк и Крейчи исчезли во второй половине матча с Россией

Бывший тренер «Салавата Юлаева», второй номер драфта НХЛ-1996 Андрей Зюзин прокомментировал первое поражение сборной России на чемпионате мира 2018 года по хоккею.

«Я считаю, что нет смысла уделять результату этой игры слишком большое внимание. Первый, по сути, разминочный этап чемпионата с лёгкими соперниками уровня Франции, Австрии и Беларуси завершён, наступил второй, промежуточный, также из трёх матчей — против чехов, швейцарцев и шведов. Но не нужно забывать, что всё на этом турнире решится на этапе третьем — в плей-офф.

Поэтому сейчас важен не столько результат, сколько содержание игры. В отличие от чехов, которые рискуют не попасть в кубковую четвёрку и для которых матч с россиянами был на выживание. Так вот эта встреча преподнесла нам несколько полезных уроков. На мой взляд, внутри тренерского штаба теперь может возникнуть обсуждение принципов построения сборной. Одно дело, играть в четыре атакующих звена против Австрии или Франции, другое — против Чехии с ярко выраженной ударной тройкой Крейчи и Пастрняка. Мне показалось, что мы оказались не полностью готовы отработать против лидеров соперника, хотя изначально было ясно, что именно от Пастрняка и Ко надо ждать беды. Значит, есть повод подумать над созданием тройки сдерживания. Тем более что наши будущие соперники будут более звёздными, чем те же чехи, которые, кстати, в Копенгагене в основное время ещё не выигрывали.

Пока не все ресурсы сборной России востребованы. Полтора года назад у нас в «Салавате» выстрелил Кирилл Капризов, индивидуальные возможности этого молодого форварда очень интересны, что подтвердила и Олимпиада в Южной Корее. Но не могу сказать, что в Дании его потенциал реализуется на все сто процентов — даже несмотря на его лидерство в команде в споре снайперов.

Крейчи и Пастрняк впечатлили? В первой половине матча — да. Но во второй, если вы заметили, они исчезли, пусть даже в овертайме всё решили. Вот что значит адаптация к большим площадкам! Пока наша команда в основном радует. Но нужно забыть о 20:0 на старте — настоящий чемпионат мира только начинается», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.