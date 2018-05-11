Горак: встречи с россиянами носят для сборной Чехии престижный характер

Нападающий сборной Чехии Роман Горак прокомментировал победу над сборной России (4:3 ОТ) на чемпионате мира по хоккею 2018 года.

«Могу признаться, что мы ждали этот матч с некоторыми опасениями. Россияне до сих пор не пропустили ни одной шайбы, мы же выступали не лучшим образом. Наставники говорили, что нам нужно действовать более дисциплинированно. В предыдущих поединках у нас было слишком много удалений: такой классный соперник, как сборная России, обязательно воспользовался бы этим. Тренерскую установку мы выполнили, сыграли очень ответственно – и это был первый шаг к успеху. Но главным стала блестящая игра двух Давидов – Пастрняка и Крейчи, которые прилетели для усиления нашей сборной из «Бостона» за несколько часов до игры.

Конечно, встречи с россиянами носят для нас престижный характер. Традиции у этого соперничества очень давние, хоккеисты всегда выходят на такие матчи с особым подъёмом. Для меня же этот поединок стал принципиальным вдвойне. Я давно выступаю в России, хорошо знаю всех игроков. И хотя в составе нынешних противников не было ни одного представителя «Витязя», это ничего не меняет», — цитирует Хорака официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.