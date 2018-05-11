Зарипов: лично разговаривал с Антипиным, он не против перехода в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал о возможном переходе в казанский клуб защитника «Баффало Сэйбрз» Виктора Антипина, права на которого в КХЛ принадлежат магнитогорскому «Металлургу».

«Нужно сохранить команду, сделать лишь точечные изменения. Не помешали бы пару защитников, тем более после ухода Атте Охтамаа. У нас нет защитника для большинства, например, такого, как Виктор Антипин. Я лично разговаривал с ним, он не против перехода в «Ак Барс», если не будет предложений от клубов НХЛ и если «Ак Барс» и «Магнитка» смогут договориться», — цитирует Зарипова «Спорт Бизнес Online».

Напомним, Зарипов и Антипин в течение нескольких сезонов выступали вместе в составе «Магнитки».