Кузнецов — о позднем приезде в НХЛ: знал о Кубке Стэнли, но был молод и глуп

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов ответил на вопрос, почему приехал в НХЛ только в 22 года.

«Я просто играл у себя дома. Очень старался, всё делал для команды. Я знал, что такое Кубок Стэнли, но был молод и глуп. Чем больше играешь, тем лучше понимаешь хоккей. Отдаёшь все силы, работаешь каждый день. Видишь, как ребята бьются в течение 15-17 лет, чтобы выиграть кубок, но у них это не получается. Но я верю, что нужно сохранять концентрацию, и однажды, когда этого совсем не ждёшь, может получиться больше, чем думаешь», — цитирует Кузнецова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.