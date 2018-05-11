«Барыс» подписал новое соглашение с Александром Липиным

«Барыс» подписал новое соглашение с защитником Александром Липиным, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 32-летний игрок провёл 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 3 (0+3) очка при показателе полезности «+2». Он стал лидером клуба по количеству силовых приёмов (100) и блокированных бросков (78). По блокированным броскам Липин вошёл в топ-15 защитников регулярного чемпионата КХЛ.

За карьеру в лиге Липин забросил 3 шайбы и сделал 11 результативных передач в 144 матчах при полезности «-16».

Ранее стало известно о заключении нового контракта с нападающим Алиханом Асетовым.