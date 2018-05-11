Зарипов: Билялетдинов – шеф, которого все боятся и уважают

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал работу в минувшем сезоне с главным тренером казанского клуба Зинэтулой Билялетдиновым.

«Может быть, понимая, что я сейчас не в форме и пропустил половину сезона, он подчёркивал, что главное – это направить команду и ребят на большую и серьёзную работу. Говорил, что мои голы ему не важны, в большей степени была важна тактика на льду. Он ничего не скрывал и говорил прямо в лицо, что хочет видеть от меня. Я Билялетдинова ценю за это: он никогда ничего не скрывает и говорит по игре всё как есть.

Конечно, мне хотелось выходить и каждую игру думать о голах, играть по 18-20 минут, как это было раньше. И я бы с удовольствием это делал. Но в этом сезоне Билялетдинов видел меня в другой роли. Где-то мне это не нравилось, я был зол на эту ситуацию, но я должен был играть ради результата. И злился только на самого себя – командный результат гораздо важнее личного. На Кубке Гагарина пишутся только фамилии игроков, статистики там нет. Нужно понимать, что роль и запасных игроков важна в общем успехе. Они должны правильно относиться к тому, что не играют, не отравлять коллектив. При этом должны всегда быть готовы выйти на лёд и показать максимум.

Изменился ли Билялетдинов в общении с игроками? Он остался таким же. Билялетдинов – шеф, которого все боятся и уважают. Между главным тренером и командой есть ещё второй и третий тренеры. В основном они с нами вели разговоры. Билялетдинов больше всего спрашивает с ветеранов, особенно со Свитова. Команда держалась на капитане, потому что сам он не любил вмешиваться во внутренние дела: если ему что-то не нравилось, он доводил свою мысль через капитана. Раньше он также всё говорил Лёше Морозову», — цитирует Зарипова «Спорт Бизнес Online».