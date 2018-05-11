Защитник сборной Беларуси Роман Дюков больше не сыграет на ЧМ по хоккею-2018

Защитник сборной Беларуси Роман Дюков больше не сыграет на чемпионате мира в Дании, информирует «Прессбол». У хоккеиста травмирован голеностоп, в который неудачно попала шайба во время поединка с командой Швейцарии.

На этом чемпионате мира 22-летний защитник провёл 4 матча, в которых отметился 1 результативной передачей при показателе полезности «-1».

Подопечные Сергея Пушкова ведут борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. Сегодня, 11 мая, команда Беларуси сыграет со сборной Чехии. Начало встречи — в 21:15 мск.