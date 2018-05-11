Махоуни — о Кузнецове: в НХЛ боялись драфтовать россиян — в КХЛ платили хорошо

Помощник генерального менеджера «Вашингтон Кэпиталз» Росс Махоуни вспомнил, как клуб в 2010 году задрафтовал российского нападающего Евгения Кузнецова.

«В то время некоторые клубы опасались драфтовать россиян. КХЛ платила игрокам хорошие деньги. Но для нас это не было проблемой. Мы были очень рады, когда у нас появился шанс задрафтовать его. Он ещё плохо говорил по-английски, но было заметно, что у него есть характер. Он улыбался, радовался происходящему». — цитирует Махоуни официальный сайт Национальной хоккейной лиги.