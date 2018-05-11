Никита Гусев сыграет со Швейцарией в матче чемпионата мира—2018

Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что нападающий Никита Гусев примет участие в матче чемпионата мира—2018 с командой Швейцарии.

Форвард был дозаявлен в состав сборной России 9 мая, но пропустил вчерашний матч с чехами (3:4 ОТ). До этого Гусев несколько дней вёл подготовку по индивидуальной программе.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2018

Завтра, 12 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут пятый матч на чемпионате мира в Дании с командой Швейцарии. Начало встречи — в 21:15 по московскому времени.