Никита Гусев сыграет со Швейцарией в матче чемпионата мира—2018

Старший тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что нападающий Никита Гусев примет участие в матче чемпионата мира—2018 с командой Швейцарии.
Форвард был дозаявлен в состав сборной России 9 мая, но пропустил вчерашний матч с чехами (3:4 ОТ). До этого Гусев несколько дней вёл подготовку по индивидуальной программе.
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Завтра, 12 мая, подопечные Ильи Воробьёва проведут пятый матч на чемпионате мира в Дании с командой Швейцарии. Начало встречи — в 21:15 по московскому времени.
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Ситуация в группах выглядит очень запутанной.