Лугин вернулся в «Сочи» из «Локомотива» через 4 дня после обмена в Ярославль

«Локомотив» и «Сочи» произвели обмен, в результате которого нападающий Дмитрий Лугин вернулся в состав «леопардов». «Железнодорожники» получили за игрока денежную компенсацию.



Примечательно, что 7 мая Лугин был обменян в «Локомотив», тогда взамен сочинцы получили права на словацкого вратаря Адама Гуску.

Нападающий «Сочи» Дмитрий Лугин обменян в «Локомотив»

Лугин перебрался в «Сочи» из «Локомотива» по ходу чемпионата-2017/18. В 17 играх регулярного чемпионата Дмитрий забросил 2 шайбы и сделал 6 результативных передач, к которым добавил 3 (2+1) очка в 5 матчах Кубка Гагарина.

В течение карьеры в КХЛ 28-летний нападающий выступал за «Амур», «Адмирал», «Локомотив» и «Сочи». В общей сложности он принял участие в 401 матче, забросил 68 шайб и сделал 71 результативную передачу при показателе полезности «-51».