Гавриков: у сборной России есть сопоставимые с Крейчи и Пастрняком игроки

Защитник сборной России по хоккею Владислав Гавриков рассказал, какие выводы сделала команда после поражения от команды Чехии (3:4 ОТ) на чемпионате мира—2018.



«Мы посмотрели видео, разобрали ошибки. Не сказал бы, что мы были не готовы. Готовились к чехам, но совершили ряд ошибок. У чехов вся команда хорошо катается, не только Крейчи с Пастрняком. Игроки «Бостона» показали своё мастерство. Есть ли у сборной России сопоставимые с ними? Я думаю, есть. Кто именно — останется тайной. Ошибки бывают всегда и у всех, главное — не повторять их, делая системными. На тренировке старались наладить взаимодействия, потренировали большинство с Гусевым. Никита нам поможет, добавит креатив. Все знают, какой это нападающий», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Давиды проучили русского Голиафа». Иностранцы — о матче Чехия – Россия Со страниц газет не сходят имена главных героев – Крейчи и Пастрняка, которые вышли на игру после долгого перелёта.