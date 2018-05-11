Береглазов: если получится, сделаю на Нидеррайтере мельницу, как Орлов в Москве

Защитник сборной России Алексей Береглазов, заявленный сегодня в состав национальной команды, рассказал о своих эмоциях.



«Неважно когда, главное – заявили. Буду ждать своего шанса. На обеде перед тренировкой сказали: «Готовься, скорее всего, завтра сыграешь». Посмотрим. Состояние хорошее, готов полностью. Впечатлили ли чехи? Вновь прибывшие, конечно, хорошо сыграли. В целом организованная команда с хорошей атакой и обороной. Переживать из-за поражения не время. Готовимся к играм на вылет, ну и первое место в группе никто не отменял.



На кого можно обратить внимание у Швейцарии? Нидеррайтер, по-моему, хорош. Так в целом к команде готовимся. Готов ли повторить мельницу, которую Орлов провёл против него на ЧМ в Москве? Не знаю, если получится – получится, нет так нет. Главное принести пользу команде.

Переживал ли, что не попаду в заявку так же, как на прошлом чемпионате мира? Всё в прошлом! Сейчас новый чемпионат, новый вызов для меня. Хорошо, что доверили. С Лёшей Бывальцевым ещё толком не попрощался, может, вечером.



Всё это время тренировались, на другой каток ездили. Не спорю, тяжело, конечно. Но это сборная России, здесь все приехали за одной целью», — передаёт слова Береглазова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.