Сборная США заявила защитника «Бостона» Макэвоя и голкипера «Монреаля» Линдгрена

Сборная США по хоккею заявила двух игроков в состав команды на чемпионате мира—2018 в Дании, информирует пресс-служба ИИХФ.



Стан «звёздно-полосатых» пополнили голкипер «Монреаль Канадиенс» Чарли Линдгрен и защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой.



24-летний Линдгрен провёл 14 матчей регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2017/18, в среднем пропуская 3,03 шайбы за игру при проценте отражённых бросков 90,8. Также Чарли сыграл 37 матчей в АХЛ за «Лаваль Рокет», в среднем пропуская за одну игру 3,39 шайбы при проценте отражённых бросков 88,6.

20-летний Макэвой в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/18 записал в актив 32 (7+25) балла при показателе полезности «+20» и 53 минутах штрафного времени. В среднем на льду Макэвой проводил на льду около 22 минут за встречу. В плей-офф защитник принял участие в 12 играх, набрав 5 (1+4) очков.