32-летний Кайл Дубас стал генеральным менеджером «Торонто»

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» объявил о назначении нового генерального менеджера. Предыдущий специалист Лу Ламорелло покинул эту позицию в конце апреля. 75-летний функционер перешёл на должность старшего советника команды.

Его место занял бывший ассистент Ламорелло, 32-летний Кайл Дубас. Он работает в клубе с 2014 года, выполняя разные функции, включая управление скаутским отделом и фарм-клубом «Торонто Марлис» в АХЛ. В 2015 году журнал Forbes в специальном рейтинге признал Дубаса одной из самых ярких молодых звёзд спортивной индустрии Северной Америки.