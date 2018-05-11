Дадонов: Кузнецов — большой мастер и стопроцентный лидер «Вашингтона»

Нападающий сборной России и «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов поделился мнением о финале Восточной конференции НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз», в которой примет участие ряд российских хоккеистов.



«В финале конференции «Тампы» с «Вашингтоном» пожелаю удачи сильнейшему. Обе команды хорошие. В них много русских. Что касается Кузнецова, он всегда был большим мастером. Он стопроцентный лидер «Вашингтона». Даже не знаю, кто у них считается первым центром, — Бекстрём или Кузнецов. Удивили ли 100 очков Никиты Кучерова в сезоне? Нет, он мощно начал сезон. Сразу можно было предположить, что выбьет сотню. Да, в конце был небольшой спад, но всё равно добился результата.

Овечкин – лучший снайпер последних лет. Может, конечно, он и заслужил, но кубок выигрывает команда, а не один человек. Он вносит огромный вклад в победы «Кэпиталз». У них будет хороший шанс на успех. Посмотрим, ведь соперники тоже сильны. В том числе и на Западе".