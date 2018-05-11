Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Тампа» запретила проход на трибуны болельщикам с атрибутикой «Вашингтона»

«Тампа» запретила проход на трибуны болельщикам с атрибутикой «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ

Руководство «Тампа-Бэй Лайтнинг» предприняло любопытные меры перед стартом серии третьего раунда плей-офф НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз». «Молнии» объявили, что не позволят пройти болельщикам в свитерах «столичных» либо в красной одежде или одежде с логотипами «Вашингтона» на трибуны в ложах Lexus Lounge — большинство этих мест расположены за стёклами скамеек запасных.

«Болельщикам, одевшимся подобным образом, будет предложено снять подобную одежду», — значится в заявлении. «Это просто особая мера, чтобы трибуны были лучше окрашены в наши синие тона», — сказал вице-президент «Лайтнинг» по коммуникациям Билл Викетт.

О возможных ответных планах «Вашингтона» по принятию аналогичных мер пока ничего не известно. Первый матч этой пары пройдёт в Тампе в ночь с пятницы на субботу.

Смена власти в Белом доме. В «Вашингтоне» теперь главный Кузнецов
Александр Великий подготовил себе преемника.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент