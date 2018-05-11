Генменеджер «Бостона»: Маршан должен избавиться от облизывания соперников

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини высказался о поведении нападающего команды Брэда Маршана, который во время плей-офф несколько раз облизывал соперников.



«Все знают, что Брэд является действительно хорошим хоккеистом и он нужен команде. Но мы также хотим, чтобы он избавился от тех вещей, которые мешают ему быть хорошим игроком. Я надеюсь, он сможет справиться с этим, и мы ему поможем. Вокруг него находятся люди, которые поддержат его. Команда готова ему помогать. Но в первую очередь всё зависит от него, только он может начать процесс перемен. И мы верим, что он способен на это», — сказал Суини.

Кучеров и Василевский вышли в третий раунд. Лизун Маршан приедет на ЧМ? «Молнии» сделали своё дело и ждут либо Овечкина, либо Малкина.