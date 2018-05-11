Сборная Финляндии дозаявила 22-летнего защитника Микколу в состав на ЧМ-2018

Сборная Финляндии по хоккею внесла дозаявку в состав на чемпионат мира—2018, информирует пресс-служба ИИХФ.
Состав финнов пополнил 22-летний защитник Нико Миккола, который в сезоне-2017/18 выступал за «Таппару» в СМ-лиге. Он принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, набрав 11 (2+9) очков при показателе полезности «+11». Также Миккола сыграл в 16 встречах плей-офф, сделав одну результативную передачу и заработав показатель полезности «+9».
Ранее стало известно, что состав сборной Финляндии также пополнит нападающий «Нэшвилл Предаторз» Ээли Толванен.
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