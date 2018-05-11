Дания одержала вторую победу подряд на домашнем ЧМ-2018, переиграв Норвегию

Сборная Дании выиграла второй подряд матч группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в её стране. Во встрече группы B в Херинге хозяева турнира переиграли команду Норвегии со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Для датчан эта победа стала третьей на турнире в пяти матчах. Норвежцы потерпели третье поражение кряду на нынешнем чемпионате мира.



Победу сборной Дании в сегодняшней игре принёс дубль Никласа Йенсена, ещё одной заброшенной шайбой отметился Фредерик Сторм.

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