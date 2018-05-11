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Сборные Беларуси и Чехии назвали составы на очный матч ЧМ-2018

Сборные Беларуси и Чехии назвали составы на очный матч ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборные Беларуси и Чехии по хоккею назвали составы на матч чемпионата мира, в котором сойдутся в очном противостоянии. Начало встречи запланировано на 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию.

Состав сборной Беларуси

Трус (Карнаухов)

Воробей — Фальковский, Демков — Шарангович — Плэтт

Коробов (А) — Денисов, Сушко — Ковыршин — Павлович (К)

Лисовец — Хенкель, Гаврус — Развадовский — Кислый

Устиненко, Левша — Китаров — Дрозд

Состав сборной Чехии

Францоуз (Риттих)

Гудас (А) — Шулак, Пастрняк — Крейчи — Яшкин

Гронек — Моравчик, Гика — Нечас — Кубалик

Скленичка — Йордан, Ржепик — Факса — Червенка (К)

Полашек — Крейчи, Нестрашил — Плеканец (А) — Горак

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