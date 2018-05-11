Сборные Беларуси и Чехии назвали составы на очный матч ЧМ-2018

Сборные Беларуси и Чехии по хоккею назвали составы на матч чемпионата мира, в котором сойдутся в очном противостоянии. Начало встречи запланировано на 21:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию.
Состав сборной Беларуси
Трус (Карнаухов)
Воробей — Фальковский, Демков — Шарангович — Плэтт
Коробов (А) — Денисов, Сушко — Ковыршин — Павлович (К)
Лисовец — Хенкель, Гаврус — Развадовский — Кислый
Устиненко, Левша — Китаров — Дрозд
Состав сборной Чехии
Францоуз (Риттих)
Гудас (А) — Шулак, Пастрняк — Крейчи — Яшкин
Гронек — Моравчик, Гика — Нечас — Кубалик
Скленичка — Йордан, Ржепик — Факса — Червенка (К)
Полашек — Крейчи, Нестрашил — Плеканец (А) — Горак
«Крейчи и Пастрняк сами захотели сыграть». Яндач – о победе над Россией
С утра они вышли из самолёта, а вечером забивали в ворота Кошечкина.