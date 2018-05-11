Морис: если не быть в контексте, невозможно подумать, что «Вегас» — дебютант НХЛ

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис в преддверии финала Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» высоко оценил игру соперника.



«Если вы смотрите много хоккея, то понимаете, что они играют так, как сейчас, с самого начала. Это не та команда, которая в последний месяц разогналась и попала в плей-офф. Они здорово смотрелись с первого дня. И если представить, что вы болельщик со стажем, но не знали, что в лиге произошло расширение, не находитесь в контексте событий, включаете телевизор и видите эту команду, то вы бы никогда не подумали, что это дебютант лиги», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

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