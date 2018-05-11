«Ак Барс» подписал нападающего Андрея Попова на два года

Нападающий «Ак Барса» Андрей Попов принял квалификационное предложение казанского клуба. Стороны заключили соглашение сроком на два года, информирует пресс-служба «Ак Барса».

29-летний хоккеист в регулярном чемпионате сезона-2017/18 принял участие в 18 матчах, сумев записать на свой счёт 6 (4+2) результативных баллов при показателе полезности «+4» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем на льду хоккеист проводил около 13 минут за встречу. В плей-офф Попов сыграл два матча.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»