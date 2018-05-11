Дадонов: никакого разочарования, что не поехал на Олимпиаду, нет

Нападающий сборной России и «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов рассказал о впечатлениях от хоккейного турнира Олимпиады-2018.



«Никакого разочарования от пропуска Олимпийски игр нет. Я делал осознанный выбор, когда уезжал во «Флориду». Знал, что никто из НХЛ не поедет. Рад за ребят и за страну, но точно ни о чём не жалею. От меня ничего не зависит. Ничего не мог сделать, моё слово никто бы не послушал. Общался с другими хоккеистами, и все были очень удивлены. Даже если чисто по-человечески взглянуть на вопрос: игроки хотят поехать, а им не разрешают.

Ожидал ли такого необычного финала? Всякое бывает. Я предполагал, что легко нам не будет, потому что немцы поймали кураж. Помните, швейцарцы несколько лет назад дошли до финала чемпионата мира? Схожие ситуации. Не сомневался в победе России, но последние пару минут, конечно, заставили поволноваться», — сказал Дадонов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.