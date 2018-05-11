Кэссиди: «Бостону», вероятно, пришло время изменить систему игры в обороне

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал, что может измениться в клубе после вылета из плей-офф розыгрыша Кубка Стэнли во втором раунде от «Тампы-Бэй Лайтнинг» (1-4).



«Никто не может гарантировать, что через год мы снова поднимемся на этот уровень. Посмотрите на другие команды лиги. Вспомните «Эдмонтон», «Монреаль», «Рейнджерс», другие клубы. Нам надо хорошо поработать летом, чтобы в следующем сезоне снова быть командой, которая реально претендует на место в плей-офф. А когда туда попадем, мы должны думать, как подняться выше, изучив опыт нынешнего розыгрыша. Такова наша цель, если изложить её в двух словах.



У нас есть определённый подход к игре в обороне, который команда проповедует в течение нескольких лет. Многие клубы придерживаются тактики один против одного. Возможно, пришло время что-то изменить, чтобы мы могли быстрее реагировать на развитие событий и помогать нашим центральным», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

«Тампа» обыграла «Бостон», став первым участником третьего раунда Кубка Стэнли