Сборная Беларуси проиграла пятый матч кряду на ЧМ-2018, всухую уступив Чехии

Сборная Беларуси проиграла пятый матч подряд на чемпионате мира по хоккею–2018. В матче группы А команда проиграла соперникам из Чехии со счётом 0:3 (0:3, 0:0, 0:0). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Все шайбы в сегодняшней игре были заброшены в первом периоде. В составе сборной Чехии отличились Либор Шулак, Роман Горак и Михал Ржепик. На нынешнем чемпионате мира чехи выиграли четыре матча из пяти.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.