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Сборная Беларуси проиграла пятый матч кряду на ЧМ-2018, всухую уступив Чехии

Сборная Беларуси проиграла пятый матч кряду на ЧМ-2018, всухую уступив Чехии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Беларуси проиграла пятый матч подряд на чемпионате мира по хоккею–2018. В матче группы А команда проиграла соперникам из Чехии со счётом 0:3 (0:3, 0:0, 0:0). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Все шайбы в сегодняшней игре были заброшены в первом периоде. В составе сборной Чехии отличились Либор Шулак, Роман Горак и Михал Ржепик. На нынешнем чемпионате мира чехи выиграли четыре матча из пяти.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2018
11 мая 2018, пятница. 21:15 МСК
Беларусь
0 : 3
0:3, 0:0, 0:0
Чехия
0:1 – Шулак (Крейчи) – 08:13 (5x4), 0:2 – Горак (Плеканец) – 15:53 (5x5), 0:3 – Ржепик (Червенка, Моравчик) – 18:43 (5x5)
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