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Сборная США отправила 13 шайб в ворота Южной Кореи в матче ЧМ-2018

Сборная США отправила 13 шайб в ворота Южной Кореи в матче ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная США по хоккею выиграла пятый матч подряд на чемпионате мира–2018, проходящем в Дании. В матче группы B была разгромлена команда Южной Кореи — 13:1 (4:1, 4:0, 5:0).

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После сегодняшнего успеха «звёздно-полосатые» укрепили лидерство в группе с 13 очками в 5 матчах. Тем не менее у отстающей на 3 балла Канады есть игра в запасе.

В сегодняшнем матче дублями в составе сборной США отметились Патрик Кейн, Чарли Макэвой, Дерек Райан и Кэм Аткинсон. По одной заброшенной шайбе оформили Андерс Ли, Блейк Коулман, Тейдж Томпсон, Нил Пионк и Сонни Милано. У южнокорейцев отличился Чин Хи Ан.

Видео можно посмотреть также в «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2018
11 мая 2018, пятница. 21:15 МСК
США
13 : 1
4:1, 4:0, 5:0
Южная Корея
0:1 – Ан (Ким, Ким) – 05:23 (5x4), 1:1 – Ли (Ларкин, Годро) – 08:35 (5x5), 2:1 – Кейн (Годро) – 12:56 (5x3), 3:1 – Макэвой (Кейн, Годро) – 13:29 (5x3), 4:1 – Макэвой (Крайдер, Ларкин) – 19:16 (5x5), 5:1 – Райан (Мартинес) – 23:42 (4x5), 6:1 – Коулман (Мартинес, Уайт) – 27:06 (5x5), 7:1 – Кейн (Макэвой) – 28:41 (5x4), 8:1 – Аткинсон (Кейн, Макэвой) – 32:18 (5x3), 9:1 – Томпсон (Милано, Дженсен) – 45:06 (5x5), 10:1 – Аткинсон (Кейн, Макэвой) – 46:11 (5x5), 11:1 – Пионк (Батчер) – 49:09 (5x5), 12:1 – Райан (Дебринкэт, Пионк) – 51:40 (5x4), 13:1 – Милано (Дебринкэт, Томпсон) – 58:50 (5x5)
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