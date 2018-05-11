Сборная США отправила 13 шайб в ворота Южной Кореи в матче ЧМ-2018

Сборная США по хоккею выиграла пятый матч подряд на чемпионате мира–2018, проходящем в Дании. В матче группы B была разгромлена команда Южной Кореи — 13:1 (4:1, 4:0, 5:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

После сегодняшнего успеха «звёздно-полосатые» укрепили лидерство в группе с 13 очками в 5 матчах. Тем не менее у отстающей на 3 балла Канады есть игра в запасе.



В сегодняшнем матче дублями в составе сборной США отметились Патрик Кейн, Чарли Макэвой, Дерек Райан и Кэм Аткинсон. По одной заброшенной шайбе оформили Андерс Ли, Блейк Коулман, Тейдж Томпсон, Нил Пионк и Сонни Милано. У южнокорейцев отличился Чин Хи Ан.

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