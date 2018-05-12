«Барыс» заключил новый контракт с Павлом Акользиным

«Барыс» заключил новый контракт с нападающим Павлом Акользиным, информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двусторонний характер и заключено на два сезона.

Минувший сезон стал для Акользина дебютным в КХЛ. В 47 матчах он набрал 4 (1+3) очка. Акользин вошёл в топ-10 нападающих КХЛ по силовым приёмам (84) и топ-15 — по количеству заработанных на себе нарушений (21).

Концовку сезона-2017/18 нападающий доигрывал в составе «Арлана» в Открытом чемпионате Республики Казахстан.

В составе сборной Казахстана Акользин принял участие в чемпионате мира в первом дивизионе, где в 5 играх забросил 1 шайбу.

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