Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 12 мая: матчи России, Швеции и Канады

Сегодня, 12 мая, в девятый игровой день чемпионата мира по хоккею 2018 года, состоятся шесть матчей. В Хернинге встретятся сборные Латвии и Германии, Дании и Южной Кореи, а также пройдёт центральный матч группового турнира между Канадой и Финляндией. В Копенгагене померятся силами сборные Швеции и Словакии, Беларуси и Австрии, а сборная России сыграет со Швейцарией. Следите за перипетиями матчей в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
13:15 (мск). Группа А. Словакия — Швеция
13:15. Группа B. Латвия — Германия
17:15. Группа А. Австрия— Беларусь
17:15. Группа B. Дания— Южная Корея
21:15. Группа А. Россия— Швейцария
21:15. Группа B. Канада— Финляндия
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Но возможны и другие варианты.