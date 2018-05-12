Онлайн-трансляции ЧМ по хоккею 12 мая: матчи России, Швеции и Канады

Сегодня, 12 мая, в девятый игровой день чемпионата мира по хоккею 2018 года, состоятся шесть матчей. В Хернинге встретятся сборные Латвии и Германии, Дании и Южной Кореи, а также пройдёт центральный матч группового турнира между Канадой и Финляндией. В Копенгагене померятся силами сборные Швеции и Словакии, Беларуси и Австрии, а сборная России сыграет со Швейцарией. Следите за перипетиями матчей в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

13:15 (мск). Группа А. Словакия — Швеция

13:15. Группа B. Латвия — Германия

17:15. Группа А. Австрия— Беларусь

17:15. Группа B. Дания— Южная Корея

21:15. Группа А. Россия— Швейцария

21:15. Группа B. Канада— Финляндия