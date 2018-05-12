Овечкин забросил свою 9-ю шайбу в плей-офф

В первом финальном матче Западной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз». Закончился первый период, впереди хоккеисты «Кэпиталз» 2:0.

На 8-й минуте встречи отличился Михал Кемпны, с передачи российского форварда Евгения Кузнецова. За три секунды до окончания периода удвоил преимущество «столичных» Александр Овечкин, с передачи всё того же Кузнецова.

Таким образом, Овечкин записал на свой счёт 9-ю шайбу в ныншнем плей-офф, всего на счету россиянина 16 (9+7) очков. На счету Кузнецова 15 (7+8) очков.

Официальный сайт NHL