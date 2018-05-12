Сборная США впервые с 1962 года выиграла с разницей в 12 шайб

Сборная США по хоккею выиграла пятый матч подряд на чемпионате мира–2018, проходящем в Дании. В матче группы B была разгромлена команда Южной Кореи —13:1 (4:1, 4:0, 5:0).

Данная победа стала самой крупной для сборной США с 1962 года. Последний раз, с разницей в 12 шайб, американцы обыгрывали сборную Норвегии на чемпионате мира в 1962 году, сообщает NBC Sport.



После пяти проведённых матчей американцы занимают первое место в Группе В, набрав 13 очков и имея разницу шайб +21.



Напомним, что последний раз Сборная США становилась обладателем золотых медалей чемпионата мира в 1960 году.