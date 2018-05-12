Барабанов: будем биться за победу в оставшихся матчах

Нападающий сборной России по хоккею Александр Барабанов рассказал о причинах неудач во встрече со сборной Чехии в четвертом матче группового этапа чемпионата мира.

«Мы сами ошибались в своей зоне. Нам надо было минимизировать собственные ошибки и выводить шайбу из зоны. У нас не раз это хромало. Поэтому чехи наказывали нас за наши ошибки.

Будем биться за победу в оставшихся матчах, нужно максимально ответственно подойти к этим играм. Впереди Швейцария — будем разбирать этого соперника, готовиться к нему», — цитирует Барабанова «Известия».